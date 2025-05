SEMED Aquidauana sedia encontro regional para discutir alfabetização infantil

Reunião nesta quarta-feira / Divulgação

Nesta quarta-feira, 30, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Educação (SEMED), juntamente com a Coordenadoria Regional de Educação – CRE-1, promoveu um encontro com os Secretários de Educação dos municípios Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Aquidauana e Anastácio.

O evento foi realizado no auditório da SEMED e teve como objetivo central a análise dos resultados do Ciclo I da Plataforma CNCA (Compromisso Nacional Criança Alfabetizada), bem como o compartilhamento de práticas bem-sucedidas para a melhoria da alfabetização.

A abertura foi conduzida pela secretária de Educação de Aquidauana – Profª. Wilsandra Béda, que deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância da cooperação intermunicipal no fortalecimento do ensino.

“Este encontro é uma oportunidade de crescermos juntos. Quando compartilhamos nossas experiências, conseguimos encontrar caminhos mais eficientes para garantir que nossas crianças sejam alfabetizadas na idade certa. A Plataforma CNCA nos dá dados valiosos, mas é o trabalho coletivo que transforma esses dados em ação”, disse a secretária Wilsandra.

O prefeito Mauro do Atlântico participou da abertura do evento, parabenizou a CRE pela realização e reafirmou o compromisso da gestão com a qualidade da educação.

“A educação é a base de tudo. Investir na alfabetização é garantir um futuro com mais oportunidades para nossas crianças. Aquidauana está de portas abertas para iniciativas que fortaleçam esse compromisso em toda a região. Sejam todos bem-vindos!”, afirmou o prefeito Mauro.

Durante o encontro, os secretários municipais ou seus representantes compartilharam experiências sobre as estratégias adotadas para garantir ampla participação na avaliação, enfrentamento de desafios logísticos e identificação de aspectos positivos e pontos a serem aprimorados.

Um dos destaques apresentados foi o desempenho das Escolas Pantaneiras, que alcançaram 100% de avaliação externa e 89% de proficiência, e também a Escola Municipal Indígena Francisco Farias, da Aldeia Água Branca, que alcançou 100% de participação na avaliação externa e 98% de proficiência.

Participaram do encontro os secretários de Educação Cláudia Solange Alzeman (Bodoquena), Roseli da Silva Gomes (Dois Irmãos do Buriti) e Anildo Francisco Balbuena (Miranda), além de Emerson Bandeira, representando a secretária Veronice Aparecida (Anastácio).

Estiveram presentes também a coordenadora regional do CRE-1, Gleide Godoy Veloso Gomes; o coordenador regional adjunto de educação, Josué Cabral da Silva; as articuladoras regionais Tânia Marques e Sônia Vicentini; Luzia Velasques (articuladora UNDIME); e o Cacique da Aldeia Água Branca, Julison Farias.