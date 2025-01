UEMS abre inscrições para 708 vagas em 38 cursos

Unidade UEMS / Assessoria, Divulgação

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para 708 vagas em 38 cursos pelo Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 – Histórico Escolar do Ensino Médio. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet até às 23h59 do dia 15 de janeiro de 2025 (horário oficial de Mato Grosso do Sul).

Para se inscrever no PSP-HE acesse: https://candidato.uems.br. Já o edital do PSP-HE pode ser conferido em https://saps.uems.br/anexos/download/22031. Não haverá cobrança de taxa de inscrição do(a) candidato(a) às vagas ofertadas pela UEMS.

Para efetuar a inscrição no PSPHE-UEMS 2025, o(a) candidato(a) deverá preencher o Formulário de Inscrição Digital, informando a maior nota da disciplina de Língua Portuguesa entre as séries cursadas do Ensino Médio, considerando os dados constantes no Histórico Escolar do Ensino Médio (ou curso equivalente), ou a nota equivalente a pontuação da Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, considerando os dados constantes no Certificado do Ensino Médio, a partir da participação no ENCCEJA ou ENEM, conforme o item 5 deste edital, emitida pelas instituições certificadoras (Secretarias Estaduais de Educação ou Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia).

Reserva de vagas

Para o PSV-UEMS 2025 a ocupação das vagas oferecidas para cada curso dar-se-á por meio dos sistemas de ingresso:

I - por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e

II - por Reserva de Vagas, sendo:

a) 20% para candidatos(as) ao regime de cotas para Negros(as) (pretos(as) e pardos(as)) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s);

b) 10% para candidatos(as) ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s);

c) 10% para candidatos(as) ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul há mais de 10 anos;

d) 5% para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento (PCD).

O início das aulas será no ano letivo de 2025, conforme Calendário Acadêmico. As informações referentes ao edital e demais atualizações constarão no portal da UEMS https://www.uems.br/pro-reitoria/proe/dind/permanente.

SISU

A UEMS também oferta 1.288 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2025, permitindo que os candidatos utilizem a nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2025) para concorrer a uma das vagas.

O período de inscrição ocorre de 17 a 21 de janeiro, pelo endereço: https://acessounico.mec.gov.br/sisu. As vagas são para 68 cursos em 14 cidades em que a UEMS está presente.