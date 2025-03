UEMS abre seleÃ§Ã£o para 150 bolsas de ensino em projetos de graduaÃ§Ã£o

Unidade UEMS / Assessoria, Divulgação

AUEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) anunciou a abertura do Edital do Programa Projeto de Ensino, que visa selecionar projetos de ensino dos cursos de graduação para a distribuição de 150 bolsas de ensino. O objetivo é apoiar projetos de docentes do quadro efetivo da UEMS, que tenham interesse em coordenar atividades com bolsistas a partir de 2025.

As inscrições para participar da seleção são gratuitas e devem ser feitas até o dia 20 de março de 2025. Podem se inscrever docentes que estejam lotados nos cursos de graduação da UEMS e que pretendam coordenar projetos de ensino com duração de até dois anos letivos, com a participação de discentes bolsistas.

Os interessados devem submeter suas propostas e planos de atividades dos bolsistas por meio do ambiente virtual do Projeto de Ensino, acessível através desse link. As propostas podem ser registradas no sistema de seleção até a data limite, conforme as orientações do Edital.

A iniciativa visa fortalecer o ensino superior na instituição, incentivando a participação dos alunos e promovendo o desenvolvimento acadêmico por meio da atuação prática nos projetos coordenados pelos docentes.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 3902-2518 ou pelo e-mail sppe@uems.br.

O Edital completo pode ser acessado no site oficial da UEMS, no link.