UEMS de Aquidauana abre vagas para nova graduação para quem já tem diploma

Divulgação UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está com inscrições abertas para quem já possui um diploma de graduação e deseja conquistar um novo título. São 626 vagas disponíveis em 59 cursos de diversas áreas, incluindo oportunidades na unidade de Aquidauana.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 2 e 6 de junho de 2025, exclusivamente conforme as orientações do edital. O processo é voltado para candidatos que já concluíram uma graduação e agora buscam uma nova formação, seja para ampliar conhecimentos, mudar de área ou se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho.

O edital completo, com todas as regras, a lista de cursos e vagas, os documentos exigidos e o cronograma da seleção, está disponível no site oficial da UEMS, no link: www.uems.br/diretoria/dra/Editais/2025.

A UEMS reforça que é responsabilidade do candidato acompanhar todas as atualizações do processo seletivo e garantir que a documentação esteja correta.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Diretoria de Registro Acadêmico pelos e-mails graduacao.dra@uems.br ou dra@uems.br, ou ainda procurar diretamente a coordenadoria do curso desejado.

