UEMS oferece 700 vagas para transferência externa em graduações

Unidade UEMS

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) está abrindo um processo seletivo para estudantes de outras instituições de ensino superior que desejam se transferir para seus cursos.

São cerca de 700 vagas disponíveis em 41 cursos oferecidos em 13 unidades da UEMS. Podem se inscrever alunos de graduações que tenham correspondência com os cursos da universidade, com a possibilidade de matrícula para o ano letivo de 2025.

As inscrições e a entrega da documentação devem ser realizadas entre os dias 14 e 25 de outubro de 2024, diretamente na coordenadoria do curso desejado. As vagas são destinadas à ampla concorrência e preferencialmente para residentes no estado de Mato Grosso do Sul.

Para se qualificar para a transferência, o candidato deve estar cursando ou ter trancado a matrícula, pelo menos, no 3º semestre do curso. Os requisitos variam de acordo com a duração do curso: se for de 3 anos, o aluno deve estar na 2ª série; se for de 4 anos, pode estar na 2ª ou 3ª série; e se for de 5 anos, é permitido estar na 2ª, 3ª ou 4ª série.

Importante ressaltar que documentos emitidos por instituições estrangeiras precisam ser autenticados pelas autoridades consulares e acompanhados de tradução pública juramentada.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 6 de dezembro de 2024, e a convocação para a matrícula será feita através do site oficial da UEMS: https://www.uems.br/cursos/graduacao.