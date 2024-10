UFMS abre auxílio para estudantes a lidar com os desafios da vida acadêmica

Cidade Universitária da UFMS / Divulgação

**Inscrições abertas para o Programa Calma na Crise na UFMS**

Estão abertas as inscrições para o Programa Calma na Crise, destinado a estudantes de graduação da UFMS. O programa oferecerá encontros gratuitos, tanto remotos quanto presenciais, na Cidade Universitária, em quatro terças-feiras, a partir do dia 22 de outubro.

A coordenadora da iniciativa, Flavia Maria Leme, que também atua como técnica de laboratório no Instituto de Biociências (Inbio), explica que o programa tem como objetivo desenvolver atividades que promovam motivação, concentração e bem-estar emocional entre os jovens graduandos. "Queremos ajudar os alunos a expressarem seu potencial e a controlarem melhor suas emoções diante das dificuldades", afirma.

O Calma na Crise é uma colaboração entre o Inbio, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Diretoria de Desenvolvimento Sustentável da UFMS e o Instituto Visão Futuro (IVF) de Porangaba (SP). Flavia ressalta que o IVF lançou o programa em resposta ao alto índice de ansiedade entre os jovens no Brasil, conforme dados da Organização Mundial da Saúde. O retorno às atividades presenciais trouxe desafios, como a reestruturação da rotina e o aumento das demandas acadêmicas.

Durante o programa, facilitadores qualificados oferecerão suporte para que os estudantes enfrentem esses desafios de maneira resiliente, cuidando da sua saúde mental e física. "Vamos fornecer ferramentas para aliviar o estresse, resgatar a autoestima e potencializar as habilidades dos participantes, ajudando-os a transformar emoções negativas em ações positivas", destaca Flavia.

O programa incluirá dois módulos principais: o primeiro focará em técnicas de respiração e relaxamento profundo para acalmar o sistema nervoso e fortalecer o sistema imunológico; o segundo abordará o impacto positivo do altruísmo na vitalidade e no bem-estar. O conteúdo é baseado nas mais recentes pesquisas sobre a saúde mental e emocional, combinando teoria e práticas para promover o equilíbrio.

Além disso, haverá uma segunda fase do programa, chamada evento Bem-estar, onde os participantes compartilharão as técnicas aprendidas com a comunidade. Esse evento está marcado para o dia 7 de dezembro, e detalhes sobre o local serão divulgados em breve. A participação será aberta tanto para a comunidade universitária quanto para o público externo.

Os interessados podem encontrar mais informações e se inscrever aqui.