UFMS abre cadastro de equipes de competição para 2025

O edital para o cadastro de equipes de competição da UFMS para o ano de 2025 está aberto e segue em fluxo contínuo até o dia 1º de novembro. Os coordenadores das equipes devem ser servidores efetivos da universidade, com currículo registrado na plataforma Lattes, e precisam submeter um plano de atuação ao realizar a inscrição no Sistema de Informação e Gestão de Projetos.

De acordo com a diretora de Inovação Pedagógica e Regulação da Pró-Reitoria de Graduação, Fernanda Malinosky, as equipes de competição consistem em grupos de estudantes orientados por servidores efetivos, com a finalidade de participar de competições acadêmico-científicas e representar a universidade. Essas iniciativas não apenas estimulam a produção acadêmica, mas também ajudam a fortalecer a visibilidade institucional e o crescimento pessoal e profissional dos envolvidos.

O cadastro das equipes terá validade de até 60 meses, dependendo das especificidades e das demandas das atividades realizadas.

Entre as realizações de destaque de 2024, a diretora mencionou a equipe de Processo Civil do Curso de Direito do Câmpus de Três Lagoas, que obteve prêmios na 7ª Competição Brasileira de Processo, destacando-se com a segunda e terceira colocação nas categorias de melhores oradoras da parte recorrente. Outro exemplo é a equipe Concreto UFMS, composta por alunos dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo, que também participa de competições representando a universidade.