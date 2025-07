UFMS abre inscrições para concurso público com 57 vagas para professores

Unidade da UFMS / Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre nesta sexta-feira, 1º de agosto, as inscrições para o concurso público destinado ao cargo de professor do Magistério Superior. Ao todo, são oferecidas 57 vagas em diversas áreas de conhecimento, distribuídas entre nove câmpus da instituição. Interessados com titulação de especialista ou doutor poderão se inscrever até 1º de setembro, exclusivamente pela página concursos.ufms.br, anexando toda a documentação exigida em edital.

A reitora da UFMS, Camila Ítavo, reforçou o convite aos profissionais da área acadêmica. “Venha fazer parte da família UFMS e se inspirar, inspirar tantas pessoas nessa missão de formar, desenvolver o Mato Grosso do Sul e o nosso país”, destacou. A expectativa da gestão é dar posse aos novos docentes ainda em 2025. “As inscrições estarão abertas até 1º de setembro e o nosso objetivo é dar posse ainda esse ano para os novos professores e professoras”, afirmou a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Gislene da Silva.

O concurso público será composto por três etapas: prova escrita, prova didática e avaliação de títulos. As provas estão previstas para ocorrer entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro. Em Três Lagoas serão realizadas as provas referentes às vagas do próprio município, enquanto as demais etapas ocorrerão em Campo Grande.

Entre as atribuições dos novos docentes estão o ensino em cursos de graduação e pós-graduação, desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão, inovação, além do registro de atividades acadêmicas e constante atualização profissional. A atuação será fundamental para o fortalecimento institucional. “Com os novos professores, nós visamos priorizar as áreas estratégicas da Universidade e contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado”, afirmou o pró-reitor de Graduação, Cristiano Vieira.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 300. Estão isentos do pagamento candidatos inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, além de doadores de medula óssea cadastrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. O prazo para solicitar isenção segue até o dia 5 de agosto.

A remuneração varia conforme a titulação e o regime de trabalho. Para cargos com carga horária de 20 horas semanais, o vencimento básico é de R$ 3.090,43, com adicionais que chegam a R$ 1.777,00 no caso de doutores, além de auxílio alimentação de R$ 500. Para os cargos com dedicação exclusiva e titulação de doutor, a remuneração pode ultrapassar R$ 13 mil, incluindo retribuição por titulação e auxílio alimentação.

