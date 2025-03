UFMS abre inscriÃ§Ãµes para especializaÃ§Ã£o em GestÃ£o do AgronegÃ³cio

Unidade da UFMS / Divulgação

Profissionais interessados em se especializar na gestão do agronegócio têm uma nova oportunidade de qualificação. Estão abertas, até o dia 31 de março, as inscrições para o curso de pós-graduação em Gestão do Agronegócio, oferecido pelo CPNA (Câmpus de Nova Andradina). Ao todo, são 40 vagas disponíveis para candidatos com formação em diversas áreas do conhecimento. Os interessados podem se inscrever através da página oficial da Pós-Graduação.

Segundo Silvana Kruger, professora do CPNA e coordenadora do curso, esta é a primeira vez que a instituição oferece este programa, que visa atender profissionais de diferentes setores, como executivos e gestores do agronegócio. A especialização é recomendada especialmente para graduados em Agronomia, Administração, Ciências Contábeis, além de empresários, consultores e profissionais liberais que buscam aprimorar suas competências nas áreas de liderança e gestão.

"Nosso objetivo é capacitar os profissionais para que possam atuar com eficiência nas diversas funções de gestão do agronegócio, como planejamento, coordenação e controle, sempre com foco na tomada de decisões estratégicas e na gestão das empresas agroindustriais", explica Silvana. Ela destaca que o agronegócio é um setor vital para o estado de Mato Grosso do Sul, especialmente na região do Vale do Ivinhema, e acredita que o curso será uma ferramenta importante para a formação de profissionais qualificados.

A especialização abordará tópicos cruciais para o setor, como gestão estratégica, marketing, gestão de riscos, finanças aplicadas, sustentabilidade e inteligência artificial. Também serão discutidos temas como créditos de carbono, sucessão familiar rural, cooperativismo, psicologia organizacional e liderança. A professora enfatiza que o curso oferece um conjunto interdisciplinar de conhecimentos, preparando os alunos para lidar com as demandas complexas e em constante evolução do mercado.

"A proposta é formar profissionais inovadores e preparados para atuar como agentes ativos na gestão de empresas do agronegócio, sempre com uma visão integrada das questões contábeis, econômicas, financeiras e sociais", afirma Silvana.

As aulas do curso estão previstas para começar no final de abril, e o valor do investimento é de 24 parcelas de R$ 299. Para se inscrever, os candidatos devem digitalizar e anexar diversos documentos, incluindo comprovante de pagamento da taxa de inscrição, diploma de graduação e comprovante de quitação das obrigações eleitorais. Candidatos de grupos específicos, como pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência, devem enviar documentação complementar.

As inscrições podem ser realizadas até 31 de março de 2025. Mais detalhes sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital completo.