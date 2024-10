UFMS abre inscrições para feira agroecológica e de economia criativa

Os interessados devem indicar os produtos que pretendem vender no ato da inscrição / Divulgação

As inscrições para expositores e comerciantes na Feira da Economia Criativa do Integra UFMS 2024 estão abertas até segunda-feira, 14, na página da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte. O evento ocorrerá de 21 a 25 de outubro no Mercado Escola da UFMS, durante o maior evento científico de Mato Grosso do Sul.

A coordenadora do Mercado Escola, Aline Gomes da Silva, destaca a importância da interação comunitária: “O Integra UFMS é essencial para a Universidade, pois apresenta avanços científicos e inovações dos nossos estudantes e servidores. Haverá um grande fluxo de pessoas no Ginásio Moreninho e no Mercado Escola, oferecendo oportunidades de venda para empreendedores e promovendo a integração entre a comunidade universitária e a sociedade. Isso democratiza o acesso a produtos da agricultura familiar e iniciativas de economia criativa”.

Serão disponibilizadas 15 barracas para projetos do Programa Institucional Universidade Aberta à Pessoa Idosa, iniciativas de pesquisa ou extensão que desenvolvam produtos alimentícios, artísticos ou químicos, além de empreendimentos solidários e agricultores familiares.

Os interessados devem especificar os produtos que desejam comercializar ao se inscrever. Mais informações podem ser encontradas no edital.