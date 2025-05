UFMS abre mais de mil vagas em curso para formação na área de educação especial

Unidade da UFMS / Divulgação

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), em parceria com o MEC (Ministério da Educação), abriu nesta quarta-feira, 15, as inscrições para a segunda edição do Curso de Aperfeiçoamento em Formação de Gestores que atuam na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com o público atendido pela Educação Especial.

A capacitação é gratuita e oferece mais de mil vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de maio, por meio do site da Faed (Faculdade de Educação).

O curso é voltado para coordenadores, diretores e outros profissionais da educação básica que atuam com a gestão escolar. Com carga horária de 180 horas, a formação tem como objetivo oferecer subsídios teóricos e práticos para promover uma escola mais inclusiva e equitativa.

“O curso busca garantir a formação continuada desses gestores, assegurando uma prática mais justa e inclusiva para os alunos da educação especial”, afirmou a diretora da Faed, Milene Bartolomei. Ela destacou ainda que a capacitação promove estratégias voltadas à diversidade nas escolas e contribui para a permanência e o sucesso dos estudantes com deficiência.

Segundo Milene, na primeira edição do curso foram registrados cerca de três mil inscritos de diferentes regiões do Brasil, com destaque para profissionais do Mato Grosso do Sul. A proposta é fortalecer a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, reforçando o papel da escola pública na superação de desigualdades.

A capacitação será dividida em módulos que abordam temas como marcos legais da educação especial, gestão escolar e acessibilidade, atendimento educacional especializado, financiamento e funcionamento das salas de recursos multifuncionais, além da elaboração do Projeto Político Pedagógico.

A UFMS segue empenhada em contribuir com a melhoria da educação pública e inclusiva, reforçando seu papel como instituição comprometida com a formação de profissionais preparados para os desafios da diversidade nas escolas brasileiras.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!