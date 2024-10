UFMS de Aquidauana abre convite debater plano de desenvolvimento

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), do câmpus de Aquidauana, convida a comunidade interna e externa para uma reunião na terça-feira, 22, às 9h, no auditório do Bloco B, Unidade 2. O objetivo do encontro é discutir o alinhamento do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU).

O PDU está sendo desenvolvido para promover uma compreensão coletiva sobre a importância do planejamento na gestão universitária em cada Unidade da UFMS. Ele representa uma proposta estratégica dentro do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com metas e ações que se alinham às diretrizes da Universidade. Entre os benefícios esperados, destacam-se: aprimoramento da comunicação interna e externa, decisões mais eficazes, maior delegação de responsabilidades e melhorias significativas no desempenho organizacional.

O Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU 2025/2030) servirá como um guia para integrar as ações de nível tático-operativo com o PDI, assegurando que o planejamento contribua para o cumprimento da missão e para melhorias contínuas. A participação de todos é fundamental para aprimorar os processos de planejamento e fortalecer uma gestão focada na missão, visão e valores da instituição.