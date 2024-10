UFMS de Aquidauana convoca população local para elaboração do plano estratégico da instituição

O Pantaneiro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), campus de Aquidauana, está dando um importante passo para alinhar suas atividades às necessidades da região.

A instituição anunciou uma convocação pública para que a comunidade local participe da elaboração do novo plano estratégico da universidade, previsto para os próximos anos. Esse processo busca ouvir sugestões da população em relação a novos cursos, projetos e iniciativas que possam contribuir diretamente para o desenvolvimento de Aquidauana e municípios vizinhos.

A diretora Geral do Campus de Aquidauana da UFMS, Ana Graziele Lourenço Toledo, informou que próxima terça-feira, às 9h da manhã, no auditório do bloco será realizado o encontro com o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade, fortalecendo o papel da universidade como promotora do desenvolvimento social, econômico e cultural.

“Venha e participe desse processo”, disse Ana em vídeo nas redes sociais.