UFMS de Aquidauana oferece vagas para graduação pelo Sisu

UFMS Aquidauana / Fotos: Rhobson Lima/ O Pantaneiro

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025 encerram nesta terça-feira (21) no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos podem escolher até dois cursos. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) disponibiliza vagas em 125 cursos de graduação, tanto presenciais quanto a distância, em sua Cidade Universitária e nos câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal.

Para realizar a inscrição, é necessário que o candidato tenha concluído o Ensino Médio e tenha participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, sem ter zerado a redação. "É fundamental que os candidatos atentem para os prazos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e para os documentos exigidos. Informações detalhadas sobre o processo seletivo estão disponíveis no site ingresso.ufms.br/sisu", destaca Dionísio Leite Filho, diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação.

A classificação inicial dos candidatos será feita com base no desempenho geral no Enem, começando pela modalidade de ampla concorrência. Em seguida, serão reservadas vagas conforme a Lei Nº 12.711/2012 (Lei de Cotas), que considera a proporção de estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. "Reforçamos a importância de que os candidatos providenciem toda a documentação necessária com antecedência e não deixem para a última hora", acrescenta o diretor.

O resultado final será divulgado em 26 de janeiro. Os candidatos não selecionados na chamada regular ainda poderão se inscrever na Lista de Espera, entre os dias 26 e 31 de janeiro.