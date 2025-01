UFMS oferece 125 cursos de graduação no Sisu 2025

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025, oferecendo vagas em 125 cursos de graduação presenciais e a distância. As oportunidades são para diversos campi, incluindo a Cidade Universitária e as unidades de Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas e Pantanal.

A inscrição é gratuita e pode ser feita através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, utilizando o login único do Governo Federal, por meio de uma conta no sistema gov.br. Podem participar candidatos que tenham completado o Ensino Médio e realizado a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, sem zerar a redação. Aqueles que se inscreveram como treineiros não são elegíveis para concorrer às vagas.

De acordo com Dionísio Leite Filho, diretor de Planejamento e Gestão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação da UFMS, a universidade é reconhecida por sua excelência e qualidade de ensino, destacando-se como a melhor instituição de ensino superior do Estado. A UFMS possui conceito 5 nas modalidades presencial e a distância, conforme avaliação do Ministério da Educação (MEC), o que reforça sua posição no cenário educacional nacional.

Durante o processo seletivo, o candidato pode escolher até duas opções de cursos e acompanhar sua classificação parcial. É possível também fazer alterações nas opções enquanto o sistema estiver aberto. A classificação inicial será realizada com base no desempenho do candidato na prova, com a reserva de vagas conforme a Lei de Cotas (Lei Nº 12.711/2012), que prioriza estudantes de escolas públicas, com baixa renda, além de grupos como pessoas com deficiência e povos indígenas, negros, pardos e quilombolas.

O resultado final do Sisu 2025 será divulgado no dia 26 de janeiro. Para mais informações, os candidatos podem acessar a página Ingresso UFMS.