Vestibular UFMS acontecerá em Aquidauana e mais 10 cidades de MS neste domingo

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

Neste domingo, 1º, serão aplicadas as provas do Vestibular UFMS, com abertura dos portões às 7h, início às 8h e término às 13h, no horário de Mato Grosso do Sul. Neste ano, somando o Vestibular UFMS e as três etapas do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE), foram totalizadas 49,8 mil inscrições, o que corresponde a um aumento de 10,9% em relação ao ano anterior.

As provas presenciais serão aplicadas em todas as cidades onde a UFMS está presente: Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas, e ainda na cidade de Dourados. Também haverá aplicação de provas on-line, conforme o curso escolhido pelos candidatos.

Na capital sul-mato-grossense, os candidatos foram distribuídos em diferentes locais de prova na Cidade Universitária e nas escolas estaduais Amando de Oliveira, Dona Consuelo Muller, Emydgio Campos Widal, João Carlos Flores, Orcírio Thiago de Oliveira, José Barbosa Rodrigues, Elvira Mathias de Oliveira, Lúcia Martins Coelho, Maria Constança Barros Machado, General Malan e José Antônio Pereira, além da Escola Municipal Prof° Múcio Teixeira Júnior e do Centro Estadual de Educação Hércules Maymone.

O processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2025 em mais de 130 cursos de graduação da UFMS é composto por uma prova com 60 questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

Para auxiliar com orientações sobre os processos seletivos e mais informações sobre a UFMS, foi publicado o Manual do Candidato disponível em ingresso.ufms.br. Além da relação dos cursos e vagas e a distribuição dos câmpus, os interessados podem acessar nele o conteúdo programático das provas e os critérios de correção das redações pela banca responsável, entre outras informações.