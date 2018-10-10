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2º Turno

Em Mato Grosso do Sul candidatos já começam a decidir a quem irão apoiar para Presidência

Rhobson ADM

Publicado em 10/10/2018 às 08:23

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Os candidatos ao governo do Estado já deram início às negociações para alianças e apoios que podem fazer a diferença neste segundo turno das eleições de 2018. Logo nas primeiras horas desta segunda-feira, dia 8, aconteceram as primeiras reuniões e conversas entre candidatos e possíveis aliados.

O candidato Juiz Odilon (PDT), parece seguir a mesma linha da nacional. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, afirmou nesta segunda-feira (8) ao G1 que o partido discutirá um “apoio crítico” a Fernando Haddad (PT) no segundo turno da eleição presidencial e descartou a possibilidade de apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL).

Aqui no Estado Odilon  disse que vai buscar apoio dos deputados estaduais e federais e da senadora eleitos pelo PSL - do candidato a presidência Jair Bolsonaro, mas negou que vá aderir a campanha do presidenciável. Questionado sobre se ao buscar o apoio dos candidatos eleitos pelo PSL, o Juiz não estaria declarando adesão a candidatura de Bolsonoro, Odilon negou.

Já o governador e candidato à reeleição Reinaldo Azambuja explicou que aposta no apoio de lideranças locais para garantir a reeleição no próximo dia 28 de outubro. Azambuja também ressaltou o apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro e garantiu já ter propostas para ampliar a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul nas fronteiras com Paraguai e Bolívia.

Segundo o candidato, inúmeras alianças locais estão se mostrando favoráveis ao modelo de campanha do partido.

Alguns partidos agendaram para esta semana ainda reuniões da executiva nacional e regional para definir os apoios nesta sequência do pleito. A Executiva Nacional do PSDB se reune nesta terça-feira (9), em Brasília, o PSTU anuncia na quarta-feira (10) o apoio no segundo turno, além da Rede e do PV, que também têm previsão de encontros até sexta-feira (12). O PDT é outro partido que prepara para esta semana a divulgação de apoios.

 

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