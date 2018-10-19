Juiz Odilon acumula punições por irregularidades na Justiça Eleitoral

O candidato do PDT Juiz Odilon foi penalizado quatro vezes pela Justiça Eleitoral por invadir a propaganda dos candidatos da eleição proporcional da coligação. Odilon perdeu mais de 30 segundos de seu horário eleitoral, somando todas as punições.



As quatro acusações foram feitas com base em infrações na propaganda do primeiro turno e apresentadas pela coligação ‘Amor, Trabalho e Fé’ encabeçada pelo MDB de Junior Mochi e André Puccinelli, que decidiram apoiar Odilon no segundo turno.



O candidato do PDT alimentava o clima de inimizade entre os partidos em suas declarações, relatando envolvimento de crimes do partido de Puccinelli.



No segundo turno, após a visita do filho de Odilon a André Puccinelli, preso desde julho, o candidato mudou o discurso e passou a elogiar o partido que o denunciava constantemente no primeiro turno.



O histórico de punições eleitorais contra Juiz Odilon tem episódios anteriores. O candidato do PDT foi multado em 31 mil e 500 reais por propaganda eleitoral antecipada. A decisão da justiça se deu porque 30 outdoors do candidato faziam menção a pedidos de votos no período proibido. Odilon tentou recorrer mas teve o pedido negado e teve que pagar os 31 mil e 500 reais da multa por infringir a lei eleitoral.



Outro envolvimento de Odilon com a Justiça Eleitoral aconteceu nesta sexta-feira, dia 19. Um Juiz da 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande, determinou busca e apreensão de materiais de campanha o comitê do candidato do PDT. A determinação se deu após denúncias de disseminação de fake news e material impresso com informações falsas.