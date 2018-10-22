Deputado apoiador de Odilon afirma que Bolsonaro não tem capacidade para ser presidente

O deputado federal reeleito Dagoberto Nogueira Filho do PDT, um dos principais apoiadores de Juiz Odilon, fez duras ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. As falas do deputado causaram confusão e novamente demonstraram total desencontro da campanha de Odilon, que anunciou apoio à Bolsonaro e frequentemente condena as atitudes do presidenciável.



Em uma entrevista para uma emissora de rádio, o deputado de Odilon disse que todos que votam em Bolsonaro sabem que ele vai fazer um mal governo e votam com ódio. Ele completou ainda afirmando que o candidato a presidência não tem capacidade nem para ser prefeito do interior.



Mais uma vez com opiniões opostas, a chapa de Juiz Odilon não aceita o apoio a Bolsonaro. Enquanto Odilon contraria totalmente a ideologia de seu partido e desrespeita a decisão do diretório nacional que apoia Fernando Haddad, os principais cabos eleitorais do juiz não querem ver Bolsonaro como presidente.



A Comissão de Ética Nacional do PDT já pediu cassação de registro e expulsão de Odilon do partido por apoiar Bolsonaro. Em nota publica, o PDT fez questão de afirmar que é um partido nacionalista de esquerda e repudia qualquer apoio ao candidato do PSL.