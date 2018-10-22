Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:01

Buscar

Últimas notícias
X

Eleições 2018

Deputado apoiador de Odilon afirma que Bolsonaro não tem capacidade para ser presidente

Rhobson ADM

Publicado em 22/10/2018 às 07:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O deputado federal reeleito Dagoberto Nogueira Filho do PDT, um dos principais apoiadores de Juiz Odilon, fez duras ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. As falas do deputado causaram confusão e novamente demonstraram total desencontro da campanha de Odilon, que anunciou apoio à Bolsonaro e frequentemente condena as atitudes do presidenciável.

Em uma entrevista para uma emissora de rádio, o deputado de Odilon disse que todos que votam em Bolsonaro sabem que ele vai fazer um mal governo e votam com ódio. Ele completou ainda afirmando que o candidato a presidência não tem capacidade nem para ser prefeito do interior.


Mais uma vez com opiniões opostas, a chapa de Juiz Odilon não aceita o apoio a Bolsonaro. Enquanto Odilon contraria totalmente a ideologia de seu partido e desrespeita a decisão do diretório nacional que apoia Fernando Haddad, os principais cabos eleitorais do juiz não querem ver Bolsonaro como presidente.

A Comissão de Ética Nacional do PDT já pediu cassação de registro e expulsão de Odilon do partido por apoiar Bolsonaro. Em nota publica, o PDT fez questão de afirmar que é um partido nacionalista de esquerda e repudia qualquer apoio ao candidato do PSL.

 
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Política

Eleições 2018: saiba o horário de votação no segundo turno neste domingo

Eleições

TRE-MS regulamenta “Lei Seca” para o segundo turno das Eleições 2018

Eleições 2018

Otimista, Haddad fala em virada e pede para que ódio não guie eleitor

Prometeu ainda “corrigir erros e retomar acertos”

Eleições

Bolsonaro diz que pode manter Ministério do Meio Ambiente

Publicidade

Eleições

Eleitor que não votou no primeiro turno deve ir às urnas no domingo

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo