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Reinaldo firma compromisso com lei de incentivo ao esporte e investe de um milhão no setor

Rhobson ADM

Publicado em 23/10/2018 às 07:46

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O governador e candidato a Reinaldo Azambuja do PSDB, afirmou que vai fortalecer ações esportivas em Mato Grosso do Sul com a sanção da Lei de Incentivo ao Esporte. Além da normativa que está em discussão para ser aprovada pelo governador, a gestão de Azambuja investiu 1 milhão e 200 mil reais para incentivar o setor.

Um exemplo da atenção ao esporte são os projetos Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico, que tem por objetivo dar condições para o atleta beneficiado se dedicar ao esporte e incentivar a formação de novos profissionais. Com sistema totalmente informatizado, as seletivas acontecem anualmente e já está em andamento o processo referente ao ano de 2019. O benefício é destinado para atletas praticantes de desporto de rendimento em modalidades olímpicas e paralímpicas e em modalidades vinculadas ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Paralímpico Internacional.

Durante entrevista, Reinaldo Azambuja afirmou que em relação ao governo anterior, o investimento no esporte cresceu de forma exponencial e o setor continuará recebendo atenção do executivo.

Além dos projetos para os atletas e treinadores, o governo também assinou convênio para garantir a reforma completa do Ginásio Guanandizão. O local está interditado desde 2013 pelo Corpo de Bombeiros e recebeu investimento de mais de 2 milhões de reais para voltar a receber eventos esportivos de nível estadual e nacional, além de shows, palestras e eventos diversos.

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