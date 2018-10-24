Nova pesquisa confirma: Reinaldo Azambuja mantém liderança e vantagem de 10 pontos no segundo turno

Com a eleição do segundo turno se aproximando, mais uma pesquisa de intenção de votos confirma a liderança e ampla vantagem de Reinaldo Azambuja. O levantamento do Instituto Real Time Big Data, divulgado nesta terça-feira, dia 23, mostra o governador e candidato à reeleição com 55% dos votos válidos, dez pontos percentuais à frente do opositor.



A pesquisa de votos válidos funciona da mesma forma que ocorre no processo eleitoral, os votos brancos, nulos e eleitores indecisos não são contabilizados. Apesar da vantagem consolidada no levantamento contratado pela TV Record, Reinaldo reagiu com tranquilidade visando o trabalho até o fim da campanha.



Levando em conta os brancos, nulos e indecisos que somam 6%, Reinaldo atinge 49%, totalizando absoluta vantagem sobre o candidato adversário.



O levantamento tem nível de confiança de 95% e ouviu 1500 eleitores em 17 municípios de Mato Grosso do Sul. A pesquisa com margem de erro de três pontos percentuais está registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos MS-09855-2018// BR-00918-2018.