06 de Agosto de 2025 • 21:22

Concursos em Aquidauana e MS oferecem salários de até R$ 13,2 mil

É preciso consultar edital de cada concurso e vagas disponívies

Redação

Publicado em 06/08/2025 às 18:00

Ilustrativa/Divulgação

Oportunidade para quem sonha com a estabilidade do serviço público em Mato Grosso do Sul. Dois concursos estão com inscrições abertas no estado, totalizando 527 vagas e salários que podem chegar a R$ 13,2 mil, além de benefícios. As seleções abrangem áreas estratégicas como segurança pública e educação, com chances em diversos municípios — entre eles, Aquidauana.

Na área da segurança pública, o Governo do Estado lançou três editais que, juntos, oferecem 470 vagas distribuídas entre a Polícia Civil e a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública). Os cargos disponíveis são para escrivão, investigador, agente de segurança socioeducativa e analista de medidas socioeducativas. As inscrições se encerram nesta quinta-feira (7), com taxa de participação fixada em R$ 210. O período para solicitar isenção já foi encerrado.

Já na educação, o destaque é o concurso público da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que abriu 57 vagas para o cargo de professor, com atuação em 10 áreas do conhecimento. Os salários variam de acordo com a titulação, podendo chegar a R$ 13,2 mil, além de benefícios como auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e assistência à saúde suplementar, conforme previsto em lei.

Aquidauana está entre os municípios contemplados nesse certame da UFMS, ao lado de Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, Nova Andradina, Paranaíba, Chapadão do Sul, Coxim e Ponta Porã. As vagas abrangem cursos das áreas de exatas, humanas e biológicas. Os interessados têm até o dia 1º de setembro para realizar a inscrição, mediante pagamento de taxa no valor de R$ 300. Assim como no concurso da segurança pública, o prazo para solicitação de isenção também já foi encerrado.

