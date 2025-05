Polícia Federal abre mil vagas com salário de R$ 26,8 mil

O concurso faz parte do esforço da Polícia Federal para reforçar seu efetivo e ampliar sua atuação em todo o país / Polícia Federal

A Polícia Federal publicou o edital de um novo concurso público com 1.000 vagas para diferentes cargos de nível superior. As oportunidades são para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista. A banca organizadora é o Cebraspe, e as inscrições poderão ser feitas de 26 de maio a 13 de junho de 2025.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 120 para delegado, 69 para perito criminal, 630 para agente, 160 para escrivão e 21 para papiloscopista. As provas objetivas e discursivas estão marcadas para o dia 27 de julho de 2025.

O edital completo com todos os detalhes sobre o concurso, incluindo conteúdo programático, requisitos e critérios de avaliação, está disponível no site oficial do Cebraspe.

Confira o cronograma e valores:

Órgão: Polícia Federal

Banca organizadora: Cebraspe

Total de vagas: 1.000

Inscrições: de 26 de maio a 13 de junho de 2025

Taxas de inscrição:

Delegado de Polícia Federal: R$ 250

Perito Criminal Federal: R$ 250

Escrivão de Polícia Federal: R$ 180

Agente de Polícia Federal: R$ 180

Papiloscopista Policial Federal: R$ 180

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: de 26 de maio a 2 de junho de 2025

Data das provas: 27 de julho de 2025

O concurso faz parte do esforço da Polícia Federal para reforçar seu efetivo e ampliar sua atuação em todo o país. A seleção será realizada com critérios rigorosos de avaliação e transparência.

