No dia das crianças, voluntárias organizam festa para pais e filhos

Voluntárias de Aquidauana organizaram uma festa do Dia das Crianças para dezenas de pais de filhos no último dia 12 de outubro. Com muito bolo, cachorro-quente e pipoca, a festa contou ainda com lembrancinhas e pula-pula.

O grupo recolheu doações até o último dia 9 de outubro para garantir que a festa acontecesse. O evento ocorreu das 14h às 17h e contou com apoio da 'Rede de Amigos' com a doação de brinquedos.

"Toda a ajuda partiu de dentro de participantes do grupo", disse Juliana Brandão, uma das voluntárias.