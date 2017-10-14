No dia das crianças, voluntárias organizam festa para pais e filhos

Solidariedade
Voluntárias de Aquidauana organizaram uma festa do Dia das Crianças para dezenas de pais de filhos no último dia 12 de outubro. Com muito bolo, cachorro-quente e pipoca, a festa contou ainda com lembrancinhas e pula-pula.
O grupo recolheu doações até o último dia 9 de outubro para garantir que a festa acontecesse. O evento ocorreu das 14h às 17h e contou com apoio da 'Rede de Amigos' com a doação de brinquedos.
"Toda a ajuda partiu de dentro de participantes do grupo", disse Juliana Brandão, uma das voluntárias.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS