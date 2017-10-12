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Dia das Crianças

Rede de Amigos entrega mais de 8 mil brinquedos em Anastácio e Aquidauana

Daniele Valentin

Publicado em 12/10/2017 às 11:45

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Crédito do vídeo: DValentim

O trabalho da Rede de Amigos que já acontece há seis anos em Aquidauana e Anastácio presenteou crianças carentes nesta quinta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças e também da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, com mais de 8 mil brinquedos. A arrecadação dos presentes dura o ano inteiro para garantir a felicidade e diversão dos ‘baixinhos’.

Nesta quinta, a entrega iniciou no campo de futebol do Bairro Cristo Rei, em Anastácio. Filas de meninos e meninas se formaram para garantir que nenhuma criança ficasse sem um brinquedo.

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• Amigos se reúnem há 6 anos para arrecadar brinquedos e presentear crianças carentes

Em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, Bruno Areco de Souza de 25 anos, que é um dos criadores da “Rede de Amigos”, disse que a ideia do projeto surgiu há seis anos e a primeira arrecadação juntou apenas 200 brinquedos.

No ano passado, a Rede de Amigos também presenteou mais de 8 mil crianças carentes entre os dois municípios.

No dia 12 de setembro, um almoço beneficente vendeu 350 ingressos que foram revertidos na compra de brinquedos. Além da quantia, houve sorteio de uma bicicleta e leilão de um bolo arrematado em R$ 200.

O projeto conta com uma comissão para avaliar as participações e se você quiser fazer parte ou deseja ajudar com doações entre em contato com o telefone (067) 99854-5799.

Assista ao momento da entrega:

 

 

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