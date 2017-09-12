Amigos se reúnem há 6 anos para arrecadar brinquedos e presentear crianças carentes

Há seis anos, quatro amigos se reúnem para arrecadar brinquedos e presentear crianças carentes de Aquidauana e Anastácio no mês de outubro. No último domingo (10), almoço beneficente arrecadou recursos para garantir a diversão dos ‘baixinhos’.

Bruno Areco de Souza de 25 anos, um dos criadores da “Rede de Amigos”, disse a reportagem que a ideia do projeto surgiu há seis anos e a primeira arrecadação juntou 200 brinquedos.

“Vendo crianças carentes e sabendo que muitos pais não tem condições de comprar presentes para os filhos tive uma idéia e busquei meus amigos da época e o negócio foi crescendo. Eu lembro que foi numa quinta-feira e no sábado começamos com 200 brinquedos”, explica.

No ano passado, a Rede de Amigos presenteou mais de 8 mil crianças carentes entre os dois municípios.

Para o evento do último domingo, foram vendidos 350 ingressos que serão revertidos na compra de brinquedos. Além da quantia, houve sorteio de uma bicicleta e leilão de um bolo arrematado em R$ 200. O local do evento foi gratuito e ocorreu na Chácara Cintra.

O projeto conta com uma comissão para avaliar as participações e se você quiser fazer parte ou deseja ajudar com doações entre em contato com o telefone (067) 99854-5799.

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