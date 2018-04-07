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Novela

Clara diz a Patrick que ama outro homem em 'O Outro Lado do Paraíso'

Clara mente para Patrick (Thiago Fragoso) e garante que ama outro homem

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/04/2018 às 12:02

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No capítulo deste sábado (7), Clara (Bianca Bin) se aconselha com Beth (Glória Pires) sobre a proposta de Jô (Bárbara Paz) e decide procurar Adriana (Júlia Dalavia). Jô destrata Nicolau(Alejandro Claveaux). Johnny (Bruno Montaleone) e Maíra (Juliane Araújo) questionam Zé Victor (Rafael Losso) sobre o paradeiro de Mariano (Juliano Cazarré).

Samuel (Eriberto Leão) se aproxima de Ademir, e Suzy (Ellen Rocche) e Adinéia (Ana Lúcia Torre) se incomodam. Estela (Juliana Caldas) acompanha Amaro (Pedro Carvalho) ao hospital e Samuel o orienta a agendar a cirurgia o quanto antes.

Karina (Malu Rodrigues) e Diego (Arthur Aguiar) se separam. Ela volta para a sua cidade e deixa Marquinhos com Diego. Sheila (Mariana Mendonça) conquista Cícero (Lucas Pimenta). Clara mente para Patrick (Thiago Fragoso) e garante que ama outro homem.

Gael (Sérgio Guizé) exige que Caetana (Laura Cardoso) lhe conte o que sabe sobre Sophia (Marieta Severo).

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