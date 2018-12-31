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DE TERENOS PARA O MS

Rádio Liga da Justiça traz muita novidade para Terenos e região

Bruna Aquino

Publicado em 31/12/2018 às 15:30

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A rádio web-tv da cidade de Terenos, Liga da Justiça, ganhou programa na rádio FM 106,7 todos os sábados das 12h às 16h, com programa que promete sacudir a região com muito humor, entrevistas e entretenimento, A rádio LDJ, hoje, alcança a cidade de Aquidauana e Anastácio.

A Rádio Liga da justiça, foi criada em outubro de 2016 por Gustavo Suzuki , que passou 4 anos no exterior, com intuito de trazer conhecimento em várias áreas da sociedade para a juventude terenense, com uma linguagem bastante moderna.

Desde o início da criação, a população recebeu muito bem, o novo formato da rádio, no intervalo de dois meses e foi lançada no dia 26 de novembro 2016 na rádio comunitária do município. A partir do terceiro mês, o programa atingiu a liderança em audiência no horário na cidade, inovando o meio de comunicação do município.

Programa próprio na rede brasil de televisão , canal 24, a equipe viajou o Estado e passou para a população, experiências com matérias esportivas, do meio ambiente e eventos de variedades com o programa LDJ na TV que cobriu também eventos em Aquidauana e Anastácio .

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