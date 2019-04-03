Equipe Center Vidros está em festa com nova engenheira civil da família

Coluna
Com 33 anos de tradição em Aquidauana, a família da empresa Center Vidros está em festa. No último dia 23 de março, Rafaela Souza Ferreira, de 22 anos, se tornou a mais nova engenheira civil da família.
Filha de Alessandra Soares De Souza Ferreira e Geraldo Ferreira, a engenheira terminou a graduação na UFGD (Universidade da Grande Dourados).
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS