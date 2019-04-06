Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:35

Buscar

Últimas notícias
X

Cinema

Em abril, dramas nacionais e estrangeiros são destaques do Cine Sesc Corumbá

Thailla Torres

Publicado em 06/04/2019 às 12:16

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Cine Sesc Corumbá de abril apresenta uma seleção de filmes nacionais e estrangeiros com produções que retratam histórias de dramas familiares. As exibições são gratuitas e acontecem todas as terças às 19 horas e aos sábados às 15 horas.

No dia 02 terá a exibição do filme “O Desejo da Minha Alma” (2015). Após um terrível terremoto no Japão, dois irmãos ficam órfãos, e são deixados sob a custódia dos tios e do avô. Shota, o caçula, não sabe que seus pais morreram e aguarda o dia em que eles retornarão. O longa também será exibido no dia 06 às 15 horas.

Dia 09 de abril, com reprise no dia 13 tem “O Filho Uruguaio” (2018). O drama francês relata a jornada de Sylvie Felipe que teve seu filho sequestrado pelo pai, Pablo, logo após do divórcio do casal. A polícia francesa consegue localizá-los, mas deixa ambos escaparem. Decepcionada, ela decide assumir o caso, procurar o filho e fazer justiça com as próprias mãos.

Nos dias 16 e 20 o Cine Sesc Corumbá exibe “Nossa Irmã Mais Nova” (2016), longa japonês dirigido por Hirokazu Kore-Eda, sobre três irmãs que vivem juntas em uma casa que pertence à família há tempos. Apesar de não verem o pai há 15 anos, elas resolvem ir ao seu enterro. Lá conhecem a adolescente Suzu Asano, sua meia-irmã que logo vai morar com elas. Então passam a conviver juntas e aprendem os pontos sensíveis relacionados ao pai em comum.

Dias 23 e 27 de abril, as sessões irão exibir o título nacional “As Duas Irenes” (2017), um drama familiar dirigido por Fábio Meira. Uma menina de 13 anos, de uma família tradicional do interior, encontra-se numa fase complicada da vida. Em plena puberdade, a jovem sofre com as angústias típicas da idade, mas também tem que se conformar com a posição de filha do meio. É neste momento que a garota descobre que seu pai tem uma filha com outra mulher, e que essa menina tem a mesma idade e o mesmo nome dela, Irene.

No dia 30 encerrando a programação, terá a exibição do filme “Numa Escola de Havana” (2015). A história de um jovem chamado Chala que vive com sua mãe que é viciada em drogas. Chala tem um comportamento problemático e a única pessoa que ele respeita é a professora, Carmela. Enquanto a relação entre eles aumenta, os dois passam a ser perseguidos na escola. Haverá nova exibição no dia 04 de maio às 15 horas.

Serviço - O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre Laura Cardoso, aos 98 anos, ícone da televisão brasileira

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo