Em abril, dramas nacionais e estrangeiros são destaques do Cine Sesc Corumbá

O Cine Sesc Corumbá de abril apresenta uma seleção de filmes nacionais e estrangeiros com produções que retratam histórias de dramas familiares. As exibições são gratuitas e acontecem todas as terças às 19 horas e aos sábados às 15 horas.

No dia 02 terá a exibição do filme “O Desejo da Minha Alma” (2015). Após um terrível terremoto no Japão, dois irmãos ficam órfãos, e são deixados sob a custódia dos tios e do avô. Shota, o caçula, não sabe que seus pais morreram e aguarda o dia em que eles retornarão. O longa também será exibido no dia 06 às 15 horas.

Dia 09 de abril, com reprise no dia 13 tem “O Filho Uruguaio” (2018). O drama francês relata a jornada de Sylvie Felipe que teve seu filho sequestrado pelo pai, Pablo, logo após do divórcio do casal. A polícia francesa consegue localizá-los, mas deixa ambos escaparem. Decepcionada, ela decide assumir o caso, procurar o filho e fazer justiça com as próprias mãos.

Nos dias 16 e 20 o Cine Sesc Corumbá exibe “Nossa Irmã Mais Nova” (2016), longa japonês dirigido por Hirokazu Kore-Eda, sobre três irmãs que vivem juntas em uma casa que pertence à família há tempos. Apesar de não verem o pai há 15 anos, elas resolvem ir ao seu enterro. Lá conhecem a adolescente Suzu Asano, sua meia-irmã que logo vai morar com elas. Então passam a conviver juntas e aprendem os pontos sensíveis relacionados ao pai em comum.

Dias 23 e 27 de abril, as sessões irão exibir o título nacional “As Duas Irenes” (2017), um drama familiar dirigido por Fábio Meira. Uma menina de 13 anos, de uma família tradicional do interior, encontra-se numa fase complicada da vida. Em plena puberdade, a jovem sofre com as angústias típicas da idade, mas também tem que se conformar com a posição de filha do meio. É neste momento que a garota descobre que seu pai tem uma filha com outra mulher, e que essa menina tem a mesma idade e o mesmo nome dela, Irene.

No dia 30 encerrando a programação, terá a exibição do filme “Numa Escola de Havana” (2015). A história de um jovem chamado Chala que vive com sua mãe que é viciada em drogas. Chala tem um comportamento problemático e a única pessoa que ele respeita é a professora, Carmela. Enquanto a relação entre eles aumenta, os dois passam a ser perseguidos na escola. Haverá nova exibição no dia 04 de maio às 15 horas.

Serviço - O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130