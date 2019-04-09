Drama francês é exibido de graça no Sesc Corumbá

Para quem busca uma diversão em família, o Sesc Corumbá tem exibições gratuitas todas as terças às 19 horas e aos sábados às 15 horas.

Dia 09 de abril, com reprise no dia 13, tem “O Filho Uruguaio” (2018). O drama francês relata a jornada de Sylvie Felipe que teve seu filho sequestrado pelo pai, Pablo, logo após do divórcio do casal. A polícia francesa consegue localizá-los, mas deixa ambos escaparem. Decepcionada, ela decide assumir o caso, procurar o filho e fazer justiça com as próprias mãos.

O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130.