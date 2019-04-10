Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:35

Buscar

Últimas notícias
X

Diversão

Biblioteca de Corumbá está com programação especial e gratuita até o dia 13

Diversas atividades serão realizadas gratuitamente para adultos e crianças.

Thailla Torres

Publicado em 10/04/2019 às 16:22

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Abril é um mês festivo para a biblioteca, para o livro, para a leitura e para a literatura, devido ao Dia Internacional do Livro Infantil, celebrado no dia 2, o Dia da Biblioteca (09/4), o Aniversário de Monteiro Lobato e o Dia Nacional do Livro Infantil (18/4) como também o Dia Mundial do Livro (23/4).

Na semana de 8 a 13 deste mês, as atividades da Biblioteca CEU Heloísa Urt, em Corumbá, estão com programação especial de leitura, contação de histórias, confecção de marcadores de páginas, oficinas, produções e gincanas literárias.

A programação ocorre nos períodos matutino (das 8h às 11h) e vespertino (das 14h às 17h), de segunda a sexta-feira, e conta com o apoio voluntário de acadêmicos dos Cursos de Letras do Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O público pode participar, gratuitamente, do Jogo de Palavras, de leituras coletivas, cumprir tarefas de uma gincana ou mesmo colocar em prática um pouco daquilo que aprendeu nos livros, com vivências de dança, música, culinária, desenho e xadrez.

Entre os livros selecionados para direcionar as atividades, os participantes encontrarão nomes de autores famosos, como Chico Buarque, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ziraldo, Pedro Bandeira e Manoel de Barros, além de muitos outros.

Neste sábado, dia 13, algumas ações serão realizadas no evento Cidadania Presente, promovido pela Prefeitura de Corumbá, na Escola Municipal Tilma Fernandes Veiga.A programação do mês não ficará restrita às dependências da Praça CEU.

Nos dias 17 e 23 de abril, serão realizadas sessões de contação de histórias na sede da Oficina de Dança.

A Praça CEU Heloísa Urt localiza-se na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua Pará, Bairro Jardim dos Estados e Oficina de Dança, na Rua Antônio João, nº 90, Bairro Centro.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre Laura Cardoso, aos 98 anos, ícone da televisão brasileira

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo