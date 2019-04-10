Biblioteca de Corumbá está com programação especial e gratuita até o dia 13

Abril é um mês festivo para a biblioteca, para o livro, para a leitura e para a literatura, devido ao Dia Internacional do Livro Infantil, celebrado no dia 2, o Dia da Biblioteca (09/4), o Aniversário de Monteiro Lobato e o Dia Nacional do Livro Infantil (18/4) como também o Dia Mundial do Livro (23/4).

Na semana de 8 a 13 deste mês, as atividades da Biblioteca CEU Heloísa Urt, em Corumbá, estão com programação especial de leitura, contação de histórias, confecção de marcadores de páginas, oficinas, produções e gincanas literárias.

A programação ocorre nos períodos matutino (das 8h às 11h) e vespertino (das 14h às 17h), de segunda a sexta-feira, e conta com o apoio voluntário de acadêmicos dos Cursos de Letras do Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O público pode participar, gratuitamente, do Jogo de Palavras, de leituras coletivas, cumprir tarefas de uma gincana ou mesmo colocar em prática um pouco daquilo que aprendeu nos livros, com vivências de dança, música, culinária, desenho e xadrez.

Entre os livros selecionados para direcionar as atividades, os participantes encontrarão nomes de autores famosos, como Chico Buarque, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Ziraldo, Pedro Bandeira e Manoel de Barros, além de muitos outros.

Neste sábado, dia 13, algumas ações serão realizadas no evento Cidadania Presente, promovido pela Prefeitura de Corumbá, na Escola Municipal Tilma Fernandes Veiga.A programação do mês não ficará restrita às dependências da Praça CEU.

Nos dias 17 e 23 de abril, serão realizadas sessões de contação de histórias na sede da Oficina de Dança.

A Praça CEU Heloísa Urt localiza-se na Rua Marechal Deodoro, esquina com a Rua Pará, Bairro Jardim dos Estados e Oficina de Dança, na Rua Antônio João, nº 90, Bairro Centro.