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Fronteira ganha quatro salas de cinema em 15 dias

Circuito Ponta Porã está localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2580, no Centro

Thailla Torres

Publicado em 11/04/2019 às 15:59

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Quatro salas de cinema devem começar a funcionar em 15 dias em Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. A estrutura está em fase de acabamento, é inédita na cidade e já abre as portas com o filme de bilheteria recorde: Capitã Marvel, seguido de Vingadores Ultimato

Conforme o empresário de hotelaria e advogado Luiz do Amaral, a montagem das salas é uma parceria com o Circuito de Cinemas, grupo que hoje está no Paraguai, em 4 cidades do interior de São Paulo e 1 no Pará.

Em Mato Grosso do Sul, o empreendimento cultural foi instalado na Rua Marechal Floriano. Em princípio, a inauguração era prevista para fevereiro.

As quatro salas terão aproximadamente 600 poltronas com lugares para deficientes, em ambiente climatizado. Além de Ponta Porã, salas inauguram no mesmo dia em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

A data de inauguração não está definida, mas segundo o Jornal Regional deve ocorrer nos próximos 15 dias.

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