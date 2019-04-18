Bonito recebe congresso holístico com Monja Coen em maio

Nos dias 25 e 26 de maio, Bonito receberá a segunda edição do Congresso Holístico Internacional, com experiências, vivências, workshops, músicas e técnicas variadas ligadas à ciência da espiritualidade.

O encontro abordará novos conceitos de saúde, colaborativismo, gestão positiva, alimentação consciente, cura quântica e o bem estar a partir do conceito Holístico Integrativo, compartilhando experiências e auxiliando pessoas a encontrarem e vivenciarem seus propósitos de vida.

A programação vai aliar conhecimento e sensibilidade, de modo que cada participante sinta a conexão por meio de várias práticas e técnicas. Entre os já confirmados para o evento estão Monja Coen, missionária oficial da tradição Soto Shu do Zen Budismo e fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil; Eduardo Shinyashiki, consultor especialista em neurocoaching e desenvolvimento das competências de liderança organizacional, educacional e pessoal; vindo direto de Los Angeles, Patricia Mikassian que é fundadora do Instituto dos Registros Akáshicos, atuante em mais de presente em mais de 10 países na Europa e América; e Lucas Cervetti, nascido na Argentina, músico pianista-compositor, autor e conferencista; entre outros.

A cidade, que receberá pela primeira vez um congresso holístico, foi escolhida pela organização devido à conexão com a natureza e sustentabilidade

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