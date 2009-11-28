Fazenda Piana recebe etapa de Cross Country e Enduro

A prova de Cross Country acontece neste sábado, dia 28 de novembro, na Fazenda Piana, localizada a 36 km de Campo Grande. "Estaremos realizando ela no sábado pois no domingo será o enduro no mesmo lugar e nosso objetivo é proporcionar a todos os pilotos de enduro e das outras modalidades a participação nessa etapa", comenta Firmo Alves, presidente FEMEMS.

No domingo, dia 29 de novembro, será realizada a 8ª Etapa do Campeonato Estadual de Enduro de Regularidade. Os pilotos de Campo Grande deram um duro danando para preparar a trilha, que promete um desafio de muita navegação para os participantes.

O percurso será de 103 km e em alguns trechos da trilha será preciso muita atenção por parte dos pilotos.

Os pilotos tiveram que fazer suas inscrições até sexta-feira, pois neste sábado haverá a etapa do Cross Country, e quase todos os pilotos de Campo Grande estarão envolvidos nessa prova.

Essa etapa tem o apoio dos pilotos de enduro de Campo Grande, organização do Enduro Moto Clube e Supervisão da FEMEMS.