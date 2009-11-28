Fazenda Piana recebe etapa de Cross Country e Enduro

Esportes
A prova de Cross Country acontece neste sábado, dia 28 de novembro, na Fazenda Piana, localizada a 36 km de Campo Grande. "Estaremos realizando ela no sábado pois no domingo será o enduro no mesmo lugar e nosso objetivo é proporcionar a todos os pilotos de enduro e das outras modalidades a participação nessa etapa", comenta Firmo Alves, presidente FEMEMS.
No domingo, dia 29 de novembro, será realizada a 8ª Etapa do Campeonato Estadual de Enduro de Regularidade. Os pilotos de Campo Grande deram um duro danando para preparar a trilha, que promete um desafio de muita navegação para os participantes.
O percurso será de 103 km e em alguns trechos da trilha será preciso muita atenção por parte dos pilotos.
Os pilotos tiveram que fazer suas inscrições até sexta-feira, pois neste sábado haverá a etapa do Cross Country, e quase todos os pilotos de Campo Grande estarão envolvidos nessa prova.
Essa etapa tem o apoio dos pilotos de enduro de Campo Grande, organização do Enduro Moto Clube e Supervisão da FEMEMS.
Futebol estadual
Obras avançam com testes no sistema de irrigação e preparação do novo gramado; estádio também deve passar por mudanças para ganhar formato de arena
ESCALA ESPECIAL
ESFs e Farmácia Básica fecham nesta sexta-feira e na segunda-feira; telemedicina mantém consultas agendadas na sexta, e farmácia abre no sábado
Meio Ambiente
Ação segue até 05 de novembro e terá patrulhamento terrestre e fluvial; defeso começa no dia 01º no Rio Paraná e no dia 05 no Rio Aquidauana e demais rios sul-mato-grossenses
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