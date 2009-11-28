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Fazenda Piana recebe etapa de Cross Country e Enduro

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 28/11/2009 às 14:31

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A prova de Cross Country acontece neste sábado, dia 28 de novembro, na Fazenda Piana, localizada a 36 km de Campo Grande. "Estaremos realizando ela no sábado pois no domingo será o enduro no mesmo lugar e nosso objetivo é proporcionar a todos os pilotos de enduro e das outras modalidades a participação nessa etapa", comenta Firmo Alves, presidente FEMEMS.


No domingo, dia 29 de novembro, será realizada a 8ª Etapa do Campeonato Estadual de Enduro de Regularidade. Os pilotos de Campo Grande deram um duro danando para preparar a trilha, que promete um desafio de muita navegação para os participantes.


O percurso será de 103 km e em alguns trechos da trilha será preciso muita atenção por parte dos pilotos.


Os pilotos tiveram que fazer suas inscrições até sexta-feira, pois neste sábado haverá a etapa do Cross Country, e quase todos os pilotos de Campo Grande estarão envolvidos nessa prova.


Essa etapa tem o apoio dos pilotos de enduro de Campo Grande, organização do Enduro Moto Clube e Supervisão da FEMEMS.

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