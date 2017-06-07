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Esportes

Escolinha de Futebol Aquidauanense está com inscrições abertas

Treinamentos no Estádio Noroeste começam no dia 24 de junho

Flavio Brito

Publicado em 07/06/2017 às 09:19

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O projeto social “Escolinha de Futebol Aquidauanense” está com inscrições abertos para crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos. Os interessados têm de fazer a inscrição na sede da Fundação Municipal de Esportes – Fema, na rua Teodoro Rondon, antiga escola Antônio Corrêa. O atendimento ao público é feito das 7h30 às 12h, de segunda a sexta-feira. 

De acordo com um dos organizadores do projeto, as aulas começam no dia 24 de junho no Estádio Noroeste. Todos os participantes têm de estar matriculados na escola e os treinamentos com a equipe técnica do Aquidauanense Futebol Clube serão realizadas no turno contrário ao período escolar. 

Diferente do que foi impresso no material de divulgação, os candidatos pode ser inscritos a partir dos 6 anos para as aulas na escolinha. 

Os jogadores serão treinados em duas turmas durante a semana e, quando houver a disponibilidade, os craques mirins serão reunidos durantes os fins de semana e feriados. O objetivo do projeto é revelar novos talentos do futebol de Mato Grosso do Sul. O projeto encabeçado pelo Aquidauanense recebe o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fema. 

 

* Matéria atualizada

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