Escolinha de Futebol Aquidauanense está com inscrições abertas

O projeto social “Escolinha de Futebol Aquidauanense” está com inscrições abertos para crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos. Os interessados têm de fazer a inscrição na sede da Fundação Municipal de Esportes – Fema, na rua Teodoro Rondon, antiga escola Antônio Corrêa. O atendimento ao público é feito das 7h30 às 12h, de segunda a sexta-feira.

De acordo com um dos organizadores do projeto, as aulas começam no dia 24 de junho no Estádio Noroeste. Todos os participantes têm de estar matriculados na escola e os treinamentos com a equipe técnica do Aquidauanense Futebol Clube serão realizadas no turno contrário ao período escolar.

Diferente do que foi impresso no material de divulgação, os candidatos pode ser inscritos a partir dos 6 anos para as aulas na escolinha.

Os jogadores serão treinados em duas turmas durante a semana e, quando houver a disponibilidade, os craques mirins serão reunidos durantes os fins de semana e feriados. O objetivo do projeto é revelar novos talentos do futebol de Mato Grosso do Sul. O projeto encabeçado pelo Aquidauanense recebe o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fema.

* Matéria atualizada