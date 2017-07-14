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Diretor pede carinho com Keirrison e avalia negócio: "Um ganho para o Coritiba"

Diretor de futebol, Alex Brasil pede para que Keirrison seja tratado com muito carinho. "Vai ser tratado como os demais, mas tem que ser visto o ser humano Keirrison"

Luiz Guido Junior

Publicado em 14/07/2017 às 14:59

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O diretor de futebol do Coritiba, Alex Brasil, pede para que o torcedor trate o atacante Keirrison com "muito carinho". Ele garante que o jogador de 28 anos será tratado como os demais jogadores do grupo, mas que é necessário pensar no "ser humano Keirrison".

O K9 volta ao clube de origem. Na negociação, o jogador retirou a ação trabalhista que movia contra o Coxa, com valor de R$ 3,6 milhões referentes a salários atrasados entre 2012-2015. Segundo apurado pela reportagem do GloboEsporte.com, o clube vai pagar a dívida em 36 parcelas de R$ 83 mil. Keirrison ainda abriu mão da dívida total de cerca de R$ 600 mil e vai receber um salário por volta de R$ 15 mil.

- Essa questão se tornou pública. Existia um problema financeiro e foi solucionado. Ele, que tem um passado dentro do clube, um histórico de tantas partidas e tantos gols, em que o número de gols é maior do que o número de partidas, principalmente tem que se pensar no ser humano Keirrison, tem que tratar com muito carinho. Claro que ele vai ser tratado como os demais, vai ser cobrar por isso, mas aqui, primeiramente, tem que ser visto o ser humano Keirrison. A gente acredita, condicionando, que ele possa desempenhar seu trabalho. A gente tem que dar o maior apoio possível. Foi um ganho para o Coritiba isso - afirmou Alex Brasil.

- No dia a dia, quem vai dizer é o treinamento dele, mas a gente acredita. A partir do momento em que ele está aqui, é um atleta profissional e tem que ser tratado da mesma forma que os demais.

O Coritiba tem tratado o caso com cautela, tanto que - apesar de Keirrison já ter assinado contrato e posado ao lado do presidente Rogério Bacellar - ainda não anunciou o negócio oficialmente.

Keirrison assinou contrato válido até julho de 2018. Ele ainda precisa sair no Boletim Informativo Diário (BID) e aprimorar a condição física para ficar à disposição da comissão técnica.

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