Inscrições para Corrida e Pedalada dos 118 anos vão até dia 10 de agosto

Estão abertas até o próximo dia 10 de agosto, ou enquanto houver vagas, as inscrições para a Corrida e Pedalada dos 118 anos de Campo Grande. A prova, que está em sua quinta edição, acontece no dia 12, em alusão ao aniversário da cidade, que é comemorado no dia 26 de agosto. O percurso será no Parque das Nações Indígenas e imediações.



As inscrições podem ser feitas na Loja Planeta Esportes localizada na Rua Sete de Setembro, 592, no Centro. Os valores variam de R$ 80 a R$ 170, de acordo com o lote e kit escolhido (VIP ou básico). Há ainda desconto para pessoas acima de 60 anos e doadores de sangue ou medula que estejam com a carteirinha em dia.



Percurso



Diferente das outras edições, neste ano haverá três percursos, além de caminhada e pedalada. As provas começam a partir das 16h45, exceto a pedalada e a caminhada, que estão marcadas para as 20 horas. Os percursos têm início na Avenida Afonso Pena, em frente à Cidade do Natal, no Parque das Nações Indígenas. De lá, os participantes seguem pela Avenida do Poeta, no Parque dos Poderes.



Os competidores da prova de cinco quilômetros retornam pouco antes de chegarem na Governadoria, após a segunda rotatória, enquanto os demais continuam o trajeto - os inscritos na caminhada fazem a mesma rota que os competidores dos cinco quilômetros.



O restante do pelotão vai adiante e dá a volta pelo Parque dos Poderes até à Avenida Mato Grosso, onde os participantes dos dez quilômetros retornam pela entrada da sede da Polícia Militar Ambiental, no acesso ao Parque das Nações. Já os de 16 quilômetros seguem a partir deste ponto, entram no Parque das Nações, percorrem as vias do local e depois fazem o retorno para o ponto de chegada, na Avenida Afonso Pena.



Final das provas



Os cinco primeiros colocados da corrida, na categoria geral masculino e feminino, recebem troféus. Os três primeiros colocados na categoria por faixa etária masculino e feminino, nas provas de 5, 10 e 16 quilômetros serão premiados com medalhas, de ouro, prata e bronze.



Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal e que estiverem regularmente inscritos, receberão medalhas de participação. Não serão entregas medalhas ou brindes pós-provas para as pessoas que, mesmo inscritas, não tenham participado do evento. Para receber a medalha é obrigatório que esteja portando número no peito. Será entregue apenas uma medalha por atleta.