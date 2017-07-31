Atleta de Aquidauana ganha motocicleta em sorteio da Corrida de Inverno de Bonito

Suzana Batista Ferreira, 22 anos, terceira colocada na prova dos 10 km feminino da Corrida de Inverno de Bonito, realizada neste domingo (30), pela TV MS Record, vai levar para casa mais do que os prêmios da prova. A aquidauanense foi contemplada com a motocicleta 0 km sorteada no evento. Muito feliz, ele deu gritos de alegria que contagiaram os presentes. A motocicleta saiu para Suzana no segundo sorteio. No primeiro, o locutor retirou da urna o número 218, mas o corredor não estava presente e, portanto, não teria direito ao prêmio.

Na segunda tentativa, o número sorteado foi 97, o da corredora Suzana. Em entrevista, ela contou que não dispunha de recursos para viajar e disputar a prova. “Um amigo me emprestou R$ 70”, revelou. A atleta tinha pouco dinheiro até mesmo para comer. O almoço dela neste domingo foi um pacote de biscoitinhos. Suzana Batista corre desde os 12 anos e pretende continuar nas pistas. Neste domingo, ele cumpriu os 10 km em Bonito com o tempo de 47 minutos e 17 segundos.

De aco Corrida de Inverno de Bonito foi a terceira do circuito de corridas de rua Rota das Estações. A quarta e última prova será em Corumbá, no mês de novembro, com data ainda a ser definida pelos organizadores. A Corrida de Inverno da TV MS Record foi realizada em parceria com rádio Bonito FM 98,9, FM Cidade 97 e o Diário Digital. O evento contou com o patrocínio da Gazin e Sesi e apoio de várias instituições e empresas.