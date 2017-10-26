Sem estádio em Anastácio, Seduc busca local para treinar em Aquidauana

Maior vencedor das categorias de base de Mato Grosso do Sul, o time de futebol do Seduc se vê obrigado a treinar em Aquidauana, já que Anastácio, cidade sede, não dispõe de campo. O novo Estádio Rosalda Paim, que estava sendo construído com recursos federais e contrapartida da prefeitura, está com obras paradas.



O deslocamento até a cidade vizinha não é algo que comprometa o preparo dos atletas, mas evidencia que em muitos aspectos, anastacianos se tornam dependentes de serviços e outras condições que só são oferecidos em Aquidauana. Outro ponto é que a ausência de estádio impede a realização de competições amadoras.



Segundo Wilson Santana, diretor-presidente do Seduc, os atletas treinam segunda-feira na prainha de Anastácio, com treino físico na areia. Na terça-feira, vão para o campo do quartel do 9º Batalhão de Egenharia Mecanizada do Exército Brasileiro, e na quinta-feira ocupam o Estádio Noroeste. Na quarta e sexta-feira, treinam no campo de society ao lado do estádio, mas que tem dimensões inferiores aos campos de tamanho oficial que costuma jogar, e impossibilita certos tipo de treinamentos.



"O estádio está parado tem quase um ano, por isso temos que treinar fora", disse Wilson, lembrando que o esporte amador sofre com isso. A única competição de futebol realizada desde o início do ano foi o torneio de 1º de Maio, em uma chácara da região. "Não tem como jogar sem campo", explicou. A assessoria da prefeitura de Anastácio foi consultada para comentar o caso, mas disse que se manifestaria apenas amanhã.



Estádio



O novo estádio Rosalda Paim, principal praça de esportes da cidade, é fruto de uma emenda parlamentar junto ao deputado federal Vander Loubet, tendo também contrapartida da prefeitura. A obra custará R$ 1.081,352,32, sendo que o Ministério do Esporte efetuaria o repasse do valor de R$ 975.000,00, para somar-se à contrapartida da prefeitura. O estádio está sendo construído no campo atual e receberá todos os equipamentos apropriados, como novo gramado com drenagem, vestiários, arquibancadas, iluminação e pistas de acesso.