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Esportes

Sem estádio em Anastácio, Seduc busca local para treinar em Aquidauana

A ausência de local adequado impede a realização de competições amadoras

Renan Nucci

Publicado em 26/10/2017 às 15:46

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Maior vencedor das categorias de base de Mato Grosso do Sul, o time de futebol do Seduc se vê obrigado a treinar em Aquidauana, já que Anastácio, cidade sede, não dispõe de campo. O novo Estádio Rosalda Paim, que estava sendo construído com recursos federais e contrapartida da prefeitura, está com obras paradas. 


O deslocamento até a cidade vizinha não é algo que comprometa o preparo dos atletas, mas evidencia que em muitos aspectos,  anastacianos se tornam dependentes de serviços e outras condições que só são oferecidos em Aquidauana. Outro ponto é que a ausência de estádio impede a realização de competições amadoras.


Segundo Wilson Santana, diretor-presidente do Seduc, os atletas treinam segunda-feira na prainha de Anastácio, com treino físico na areia. Na terça-feira, vão para o campo do quartel do 9º Batalhão de Egenharia Mecanizada do Exército Brasileiro, e na quinta-feira ocupam o Estádio Noroeste. Na quarta e sexta-feira, treinam no campo de society ao lado do estádio, mas que tem dimensões inferiores aos campos de tamanho oficial que costuma jogar, e impossibilita certos tipo de treinamentos.


"O estádio está parado tem quase um ano, por isso temos que treinar fora", disse Wilson, lembrando que o esporte amador sofre com isso. A única competição de futebol realizada desde o início do ano foi o torneio de 1º de Maio, em uma chácara da região. "Não tem como jogar sem campo", explicou. A assessoria da prefeitura de Anastácio foi consultada para comentar o caso, mas disse que se manifestaria apenas amanhã.


Estádio


O novo estádio Rosalda Paim, principal praça de esportes da cidade, é fruto de uma emenda parlamentar junto ao deputado federal Vander Loubet, tendo também contrapartida da prefeitura. A obra custará R$ 1.081,352,32, sendo que o Ministério do Esporte efetuaria o repasse do valor de R$ 975.000,00, para somar-se à contrapartida da prefeitura. O estádio está sendo construído no campo atual e receberá todos os equipamentos apropriados, como novo gramado com drenagem, vestiários, arquibancadas, iluminação e pistas de acesso.

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