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Prefeitura de Aquidauana prepara campeonato de servidores

O congresso técnico do Campeonato de Futebol de Campo dos Servidores Municipais será realizado no dia 23 de novembro

Renan Nucci

Publicado em 22/11/2017 às 17:01

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A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes (Fema) está promovendo para os funcionários a edição 2017 do Campeonato de Futebol de Campo dos Servidores Municipais.
A Fema encaminhou para todas as secretarias e órgãos municipais a cópia do regulamento e da ficha de inscrição, que deve ser devidamente preenchida e devolvida para a comissão organizadora.


O congresso técnico do Campeonato de Futebol de Campo dos Servidores Municipais será realizado no dia 23 de novembro de 2017 (quinta-feira) às 19 horas, na sede da Fema, sito a rua Teodoro Rondon n.º 765 – Centro – Aquidauana-MS.


É necessário que no congresso técnico esteja presente ao menos um representante da equipe da secretaria/órgão municipal para tomar ciência dos assuntos referentes à competição.


O campeonato tem como finalidade principal proporcionar aos servidores públicos do município de Aquidauana momentos de lazer e entretenimento por meio do futebol e visa atender aos quesitos de integração, socialização e harmonia entre os servidores do Executivo, Legislativo, secretariados e funcionários.


“Não existe divergência ou divisão no campeonato, o que vamos é diversão e alegria no futebol amador com as equipes da prefeitura. É um campeonato que reunirá gerações, desde servidores mais antigos aos novos no quadro da prefeitura. A expectativa é grande para o campeonato”, revelou o Prof. Alfredinho Oliveira Junior, diretor da Fema.


Poderão participar do Campeonato de Futebol de Campo dos Servidores Municipais os atletas/funcionários que estiverem trabalhando e desempenhado alguma função na prefeitura ou órgãos vinculados a ela. Caso a Secretaria ou demais entidades não tenha número suficientes de atletas poderão unir com outra pasta para formar uma equipe. Também será permitido que cada secretaria inscreva mais de uma equipe, caso tenha número de atletas suficientes.


Para a realização do campeonato, a Prefeitura de Aquidauana tem a parceria do 7º Batalhão da Polícia Militar que está cedendo o campo de futebol para o evento, em que serão premiados com troféus e medalhas as equipes classificadas em 1º, 2º e 3 º lugares, além de premiação para o artilheiro e goleiro menos vazado da competição. 


Mais informações sobre o campeonato podem ser obtidas diretamente na Femaou com Henrique (telefone: 99941-6559) ou Prof. Alfredinho (telefone: 67-99634 0559).

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