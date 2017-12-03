Chuva não altera programação e realização da 31ª Santa Delfina está confirmada

A possibilidade de chuva neste domingo (03) não interfere na realização da 31ª Santa Delfina. Com largada prevista para as 9h na Pousada Cachoeira do Campo e chegada a partir das 10h na Prainha de Anastácio, o evento contará com a presença de atletas de todo o Brasil, inclusive do sul-mato-grossense que figura no cenário esportivo internacional, Fernando Rufino.

Além da canoagem, será realizada a última etapa do Estadual de Stand Up Paddle, também fazendo o mesmo percurso. Na Prainha serão ofertadas diversas atrações, como vôlei, futebol de areia e muitas outras atividades esportivas, conforme divulgou a organização do evento.