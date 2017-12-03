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Canoagem

Chuva não altera programação e realização da 31ª Santa Delfina está confirmada

Largada do evento deverá ser realizada às 9h deste domingo (03)

Schimene Duque Weber

Publicado em 03/12/2017 às 08:15

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A possibilidade de chuva neste domingo (03) não interfere na realização da 31ª Santa Delfina. Com largada prevista para as 9h na Pousada Cachoeira do Campo e chegada a partir das 10h na Prainha de Anastácio, o evento contará com a presença de atletas de todo o Brasil, inclusive do sul-mato-grossense que figura no cenário esportivo internacional, Fernando Rufino.

Além da canoagem, será realizada a última etapa do Estadual de Stand Up Paddle, também fazendo o mesmo percurso. Na Prainha serão ofertadas diversas atrações, como vôlei, futebol de areia e muitas outras atividades esportivas, conforme divulgou a organização do evento.

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A realização é de uma parceria entre as prefeituras de Anastácio e Aquidauana, através das secretarias de esporte, da Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul e da Associação Pantaneira de Stand Up Paddle.

Nível do Rio

Conforme apurado anteirormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", o nível do Rio Aquidauana já havia reduzido graças à trégua da chuva neste final de semana.

O rio, que estava alcançando os 7,16 metros, atingiu ontem (02) a marca de 6,94 metros, o que ainda é acima do nível normal, de 5,0 metros, mas tranquiliza a população e a Defesa Civil, que segue alertando para enchentes na região. 

 

*Foto: Luiz Guido Jr

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