Atletas pantaneiros sobem ao pódio do MTB Pedal Solidário

Esporte e Solidariedade
Evento foi realizado no último domingo, dia 10 de dezembro, em Bonito
No último domingo (10), Bonito promoveu o evento MTB Pedal Solidário, noticiado anteriormente pelo jornal 'O Pantaneiro', que contou com a participação de 450 ciclistas e teve a renda integralmente revertida para a Associação Pestalozzi do município. A competição solidária recebeu o apoio da Prefeitura de Bonito e teve dois percursos, o Sport, de 63km, e o Turismo, de 27km.
Representantes aquidauanenses do Pantanal, as atletas Andréia de Oliveira ficou em 2º lugar no ranking Geral - Feminino e Isabela Arima em 6º lugar no Geral - Feminino, ambas tendo completado o percurso mais longo.
O atleta Dedé, de Anastácio, ficou em 3º lugar no ranking Geral - Masculino.
Esportes
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Eleições 2026
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Aberto à população
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