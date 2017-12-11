Atletas pantaneiros sobem ao pódio do MTB Pedal Solidário

No último domingo (10), Bonito promoveu o evento MTB Pedal Solidário , noticiado anteriormente pelo jornal 'O Pantaneiro' , que contou com a participação de 450 ciclistas e teve a renda integralmente revertida para a Associação Pestalozzi do município. A competição solidária recebeu o apoio da Prefeitura de Bonito e teve dois percursos, o Sport, de 63km, e o Turismo, de 27km.

Representantes aquidauanenses do Pantanal, as atletas Andréia de Oliveira ficou em 2º lugar no ranking Geral - Feminino e Isabela Arima em 6º lugar no Geral - Feminino, ambas tendo completado o percurso mais longo.

O atleta Dedé, de Anastácio, ficou em 3º lugar no ranking Geral - Masculino.