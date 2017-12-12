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Futebol

Equipe Sub-17 do Seduc se prepara para jogo contra o Comercial

Partida será realizada no Estádio Noroeste, em Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 12/12/2017 às 17:26

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A equipe Sub-17 da Associação Atlética Seduc se prepara para a primeira partida da semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, que será disputada no Estádio Noroeste, em Aquidauana, a partir das 16h da próxima quarta-feira (13).

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Em entrevista dada com exclusividade ao jornal "O Pantaneiro", o técnico Branco informou que os jogadores estão preparados para o confronto. "A rapaziada está focada para o jogo. Já estamos esperando esse jogo há cerca de dois, três meses, por causa do problema da Federação de Futebol. Então, a garotada está 'na ponta dos cascos' para enfrentar a equipe do Comercial", pontuou.

O objetivo é conquistar um resultado que garanta a vaga na final do campeonato que, para estes atletas, será a quarta consecutiva. 

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