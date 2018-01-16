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Estadual 2018

Federação altera data e local de jogo logo na primeira rodada

Estádio do Urso de Mundo Novo não tinha laudos necessários

Renan Nucci

Publicado em 16/01/2018 às 16:14

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O vice-presidente e coordenador de competições da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul (FFMS), Marco Antonio Tavares, confirmou na tarde de segunda-feira(15) a mudança do local do jogo entre Urso e Sete de Setembro, válido pela 1ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2018.

O jogo, que estava marcado para o dia 17 de janeiro às 16h na Toca do Urso, foi mudado para o dia 18 de janeiro, às 20h15 no Douradão. A mudança se deve pelo fato do estádio do Urso em Mundo Novo não estar com os Laudos conforme a Lei 10.671(Código do Estatuto do Torcedor).

Com isso a rodada terá dois jogos na quarta e outros dois na quinta. No dia 17 tem União/ABC x Operário no Morenão às 20h10 e Corumbaense x Operário-DD no Arthur Marinho às 20h45. Já no dia 18, o Comercial recebe o Costa Rica no Morenão às 20h10 enquanto o Sete de Setembro encara o Urso no Douradão às 20h15.

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