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1º Desafio Radical de Mountain Bike acontece no domingo em dois circuitos

O roteiro do percurso passará por propriedades particulares, proporcionando sair da rotina da cidade e curtir a cultura rural da região junto à natureza

Renan Nucci

Publicado em 25/01/2018 às 16:03

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Acontece no próximo domingo (28), em Jardim a 1ª Edição do Jardim Radical Mountain Bike. A largada está prevista para as 08 horas na Praça Evandro Bazzo (Rua Mal. Rondon – Centro). O evento é uma realização do grupo de ciclistas Pedal e Poeira e recebe o apoio da Prefeitura Municipal de Jardim e supervisão técnica da Federação MS de Ciclismo, está dividido em dois circuitos: Sport e Turismo.

O Circuito Sport, tem um percurso aproximado de 60 km e o tempo limite para conclusão de 7 horas. Esta modalidade possui um nível de dificuldade médio e será caracterizado por estradões e pequenos obstáculos, ideal para atletas que estão começando a competir e realizar desafios com treinamento para longa distância.

Já o Circuito Turismo, possui um percurso aproximado de 25 km,onde o tempo limite para conclusão é de 06 horas. Neste o nível de dificuldade é considerado baixo/média, é caracterizado por estradões e ideal para simpatizantes do Mountain Bike que estão começando a realizar treinamento para longa distância.

O roteiro do percurso passará por propriedades particulares, proporcionando sair da rotina da cidade e curtir a cultura rural da região junto à natureza. Neste percurso os participantes não receberão premiação por cronometragem, não será válido como competição, será um passeio com toda estrutura do evento, incluindo o kit de inscrição. A idade mínima dos participantes é 09 anos de idade e é preciso que o menor esteja acompanhado de pai ou responsável.

Cada atleta receberá uma sacola contendo o kit com uma placa de numeração, um chip de controle, uma pulseira de identificação de uso obrigatório, uma camiseta e um squeeze;

Os kits poderão ser retirados no sábado (27), na Lótus Bike. Das 08h ás 14h - Av. Mato Grosso, nº 522, Vila Angélica I, ou no dia do desafio: Domingo (28/01) até às 7h30min, nos pontos de retirada que estarão sinalizados.

Todos os atletas que completarem o percurso receberão na chegada medalhas de participação alusiva ao evento. Para o prefeito Guilherme Monteiro eventos como este promovem a integração entre os participantes e simpatizantes do ciclismo em um ambiente saudável, além de estimular a prática esportiva e proporcionar qualidade de vida.     Para ter acesso ao regulamento completo e obter mais informações acesse: www.jardimradical.com.br.

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