Visitantes aprontam nos jogos da 4ª rodada do Campeonato Estadual

Futebol
Três partidas movimentaram neste domingo(04) a 4ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Curiosamente, nenhum mandante venceu. No estádio Arthur Marinho em Corumbá, o Corumbaense perdeu a primeira no Estadual mas a segunda seguida no ano e em casa.
No jogo que marcou o encontro dos últimos campeões estaduais, o Sete de Setembro venceu por 1 a 0 com gol de Kéverson. Com a vitória, o Sete de Setembro assumiu a liderança do grupo B com 07 pontos deixando o carijó com seis na vice-liderança.
No outro jogo do grupo no Douradão, o Urso finalmente marcou seu primeiro gol na competição e conquistou a primeira vitória. Renan marcou o gol da vitória diante do Operário-DD. A vitória fez o time de Mundo Novo entrar no G-4 com três pontos e deixou o tigre na lanterna com apenas um.
Pelo grupo A, o Costa Rica recebeu o Novo no Laertão e ficou no 1 a 1. Douglas marcou para a cobra do norte enquanto Jéferson Gibran empatou para o galo tricolor. Com o resultado, o Costa Rica chegou aos 4 pontos junto com Operário e União/ABC mas um jogo a mais. Já o Novo está com dois pontos na 4ª colocação. A rodada será finalizada neste meio de semana com o jogo entre Comercial x União/ABC no Morenão.
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