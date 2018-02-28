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Três jogos abrem a 9ª rodada do Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa nesta quarta-feira

A rodada começa com o confronto direto pelo grupo B entre Urso x Operário-DD

Renan Nucci

Publicado em 28/02/2018 às 13:47

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Começa nesta quarta-feira(28) a penúltima rodada da 1ª fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense Loterias Caixa. Serão três partidas hoje e uma na quinta. A rodada começa com o confronto direto pelo grupo B entre Urso x Operário-DD na Toca do Urso, logo mais às 15h. Uma vitória do Urso, garantirá a classificação para as quartas de final.

São oito confrontos ao longo da história com duas vitórias para cada lado e quatro empates. No turno, vitória do Urso por 1 a 0. No outro jogo do grupo, o Sete de Setembro recebe o Corumbaense no Douradão às 20h10. A partida vale a vice-liderança do grupo. O Sete tem 12 pontos enquanto o Corumbaense está com nove. O líder Águia Negra que tem 15, folga. 

São 19 confrontos na história com oito vitórias do Corumbaense, sete empates e quatro vitórias do Sete de Setembro que não vence o rival no Douradão desde 2013 quando fez 4 a 1 e rebaixou o carijó. No turno, vitória do Sete de Setembro no Arthur Marinho por 1 a 0. 

Pelo grupo A no mesmo horário, o Novo recebe o Costa Rica para acabar com dois jejuns. O time ainda não venceu na competição e nunca venceu o Costa Rica na capital. Em nove encontros, são quatro vitórias do Costa Rica, quatro empates e apenas uma vitória do Novo. No jogo do turno, 1 a 1 no Laertão.

O Costa Rica já está classificado e se vencer o Novo e Comercial e União empatarem nesta quinta, a combinação de resultados definirá os classificados do grupo. O Operário outro classificado e líder do grupo, folga na rodada.

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