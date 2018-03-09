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Futebol

Divulgada tabela da segunda fase do Campeonato Estadual

TJD-MS não se pronunciou sobre pedido do Novo e classificados seguem os mesmos

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 09/03/2018 às 11:20

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Com os oito times classificados para a fase de quartas de final do Campeonato Estadual, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) reuniu nesta quinta-feira (8) representantes das equipes para definir a tabela da sequência da competição. Ainda sem o parecer do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS) à respeito do pedido do Novo à respeito da suposta utilização de atleta irregular pelo Costa Rica, os confrontos seguem os determinados pela classificação.

A rodada de ida das quartas de final acontece neste fim de semana e a volta no meio da próxima semana. O primeiro jogo acontece neste sábado, às 17h, no Estádio Morenão, entre o ABC, quarto colocado do grupo A, e o Águia Negra, primeiro do B. A volta está marcada para quarta (14), às 20h10, no Estádio Ninho da Águia. Neste confronto, a melhor campanha do Águia lhe dá vantagem de empate após os dois jogos.

No domingo, são três partidas. Às 15h, no Estádio Toca do Urso, o Urso, quarto colocado do Grupo B recebe o Operário FC, primeiro do A, refazendo o confronto entre eles nesta mesma etapa do campeonato em 2017. O jogo de volta acontece na quinta-feira (15), às 20h10, no Estádio Morenão e o Galo se classifica em caso de igualdade após os dois jogos.

A disputa entre o Costa Rica, terceiro do Grupo A e o Sete de Dourados, vice líder do B, começa no Estádio Laertão, às 16h, e termina no Estádio Douradão na quinta (15), às 20h10. Com melhor campanha que o adversário na primeira fase, o Sete avança em caso de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols.

Jogos de TV

Os jogos que serão transmitidos pela TV Morena nesta fase são os confrontos entre Corumbaense e Comercial. O primeiro deles acontece neste domingo, às 16h, no Estádio Arthur Marinho e a volta na quarta (14), às 20h45, no Estádio Morenão. Apesar do Colorado ser o mandante da partida de volta por ser o segundo colocado do Grupo A, o Carijó, terceiro do A, tem campanha melhor – 13 pontos contra 12 – e, por isso, joga com a vantagem do empate. 

Cruzamento

De acordo com a tabela do Estadual, os confrontos da semifinal são dirigidos. O classificado entre Operário FC e Urso joga na próxima fase contra o melhor entre Sete de Dourados e Costa Rica. Do outro lado, o vencedor entre Corumbaense e Comercial joga contra quem avançar entre Águia Negra e ABC.

 

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