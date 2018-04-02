Aquidauanenses brilham em competição nacional de mountain bike

Além de Andreia, Matheus Amorim ficou em primeiro lugar na categoria Expert e Roberto Ponce foi quinto na Máster A1. Todos eles competem pela Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo (AAAC). Telly MAra, que é de Anastácio mas compete por Dourados, foi quarto lugar na categoria Over 30.

Coroada como uma das grandes estrelas do evento, a aquidauanense Andreia Cezar de Oliveira, 38 anos, enfermeira, venceu o prêmio de Rainha da Montanha em Costa Rica, cidade considerada a capital do turismo de aventura e distante 468km de Aquidauana. O circuito, conhecido por Uphill (subidas com obstáculos) aconteceu no último sábado (31), a maratona no domingo (1) e reuniram atletas de diversas localidades do país.

Desenvolvida e organizada pelo Brou Bruto Drews, o Desafio Brou Bruto de Mountain Bike teve 746 ciclistas inscritos, oriundos de 16 estados do país. As provas tiveram percurso de 57 km ou 30 km, com 1000 mil metros de ascensão e 500 metros de ascensão respectivamente. A competição valeu pelo Ranking do Campeonato Brasileiro de Maratona 2017, chancelada pela Confederação Brasileira de Ciclismo e pela Confederação Sul Mato Grossense de Ciclismo.

Atletas de Aquidauana, Andreia e Matheus foram estrelas da competição

Para a ciclista aquidauanense, a competição foi muito gratificante e emocionante. “Foi uma superação pessoal. Por mais que eu treinasse bastante no Morro do Paxixi, a subida da competição foi bastante desafiadora. Nela, houve vários obstáculos, como rampa, troncos de árvores, pneus com terra. Mas estou satisfeita com os treinos que estou recebendo do professor Wanderley, da Total Bike. Foi uma conquista pessoal”, relatou.

Com tempo de 3 horas, 7 minutos e 55 segundos, na Maratona de Mountain Bike, Andréia ficou em 6º lugar ao completar os 57 km do percurso e já obteve pontuação para o campeonato brasileiro.

Talento juvenil

O aquidauanense Matheus Amorim, estudante de 17 anos, também fez bonito na competição: ficou em primeiro lugar no percurso de 30km, na categoria expert. Com isso, Matheus ficou em 3º na classificação geral.

Com os resultados excelentes, obtidos nas baterias do último fim de semana, os atletas de Aquidauana já se preparam para as próximas competições no esporte.